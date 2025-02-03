На трассе под Самарой опрокинулся бензовоз с 23 тоннами ГСМ

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В воскресенье, 2 февраля, в 18:19, произошло ДТП на трассе М-5 в Красноярском районе Самарской области. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"