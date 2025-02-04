Два человека пострадали при столкновении четырех машин под Самарой

Во вторник, 4 февраля, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с несколькими автомобилями. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 11:20 66-летний водитель Datsun ехал по трассе Самара — Волгоград в направлении пос. Калинка. На 52 км легковушку занесло, и она столкнулась со встречным КамАЗом под управлением 29-летнего мужчины. От удара грузовик наехал на встречную фуру Volvo и минивэн Mazda.

В аварии пострадали два пассажира КамАЗа 28 и 24 лет.

В соцсетях сообщают, что участвовавший в ДТП КамАЗ являлся конвойным автомобилем полиции.