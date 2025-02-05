Семилетний ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Сызрани

Во вторник, 4 февраля, в Сызрани произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:20 46-летний водитель Lada Priora двигался по проспекту 50 лет Октября в сторону ул. Звездной. В районе дома № 54 на перекрестке он не уступил дорогу и столкнулся с Opel Vectra под управлением 20-летнего парня.

В аварии пострадали пассажирки Lada семи и сорока лет, а также водитель иномарки.