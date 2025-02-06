В Елховском районе пассажиров легковушки размазало под колесами КамАЗа: есть погибшие и пострадавшие

В ночь на четверг, 6 февраля, около 4:00 в Елховском районе произошла страшная автокатастрофа: в результате столкновения КамАЗа и легкового авто ВАЗ-2107 погибли два человека, еще два - госпитализированы, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
ДТП произошло на 340 км автодороги "Казань-Буинск-Ульяновск подъезд к Самаре". По предварительным данным, 46-летний водитель ВАЗ 2107 выехал на "встречку", где врезался в грузовик КамАЗ, которым управлял 48-летний мужчина.
На месте происшествия погибли водитель легковушки и его 39-летняя спутница, находившаяся на пассажирском кресле. Другие пассажиры — 69-летняя женщина и 3-летний мальчик — госпитализированы.
На месте ДТП также работали пожарные спасатели ПСО. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!