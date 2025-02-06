В Елховском районе пассажиров легковушки размазало под колесами КамАЗа: есть погибшие и пострадавшие

В ночь на четверг, 6 февраля, около 4:00 в Елховском районе произошла страшная автокатастрофа: в результате столкновения КамАЗа и легкового авто ВАЗ-2107 погибли два человека, еще два - госпитализированы, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло на 340 км автодороги "Казань-Буинск-Ульяновск подъезд к Самаре". По предварительным данным, 46-летний водитель ВАЗ 2107 выехал на "встречку", где врезался в грузовик КамАЗ, которым управлял 48-летний мужчина.

На месте происшествия погибли водитель легковушки и его 39-летняя спутница, находившаяся на пассажирском кресле. Другие пассажиры — 69-летняя женщина и 3-летний мальчик — госпитализированы.

На месте ДТП также работали пожарные спасатели ПСО. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.