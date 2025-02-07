Косуля погибла под колесами Lada Granta в Самарской области

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В пятницу, 7 февраля, в Самарской области дикое животное погибло в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области