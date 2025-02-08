В Самаре 10-летняя девочка пострадала в ДТП

В пятницу, 7 февраля, в 16:30 на ул. Свободы в Самаре произошло ДТП, в котором пострадала 10-летняя девочка, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГАИ 39-летняя женщина за рулем Nissan Juke двигалась по ул. Краснодонской со стороны ул. Победы в направлении ул. Вольской. В пути следования, напротив дома №132 по улице Свободы, она пренебрегла знаком "Движение без остановки запрещено" и врезалась в Renault Logan под управлением 41-летней женщины, которая ехала по ул. Свободы в сторону ул. Воронежской.

Пассажир Renault - 10-летняя девочка доставлена в больницу, где ей назначено амбулаторное лечение.