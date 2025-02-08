В Самаре 10-летняя девочка пострадала в ДТП

В пятницу, 7 февраля, в 16:30 на ул. Свободы в Самаре произошло ДТП, в котором пострадала 10-летняя девочка, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По данным сотрудников ГАИ 39-летняя женщина за рулем Nissan Juke двигалась по ул. Краснодонской со стороны ул. Победы в направлении ул. Вольской. В пути следования, напротив дома №132 по улице Свободы, она пренебрегла знаком "Движение без остановки запрещено" и врезалась в Renault Logan под управлением 41-летней женщины, которая ехала по ул. Свободы в сторону ул. Воронежской.
Пассажир Renault - 10-летняя девочка доставлена в больницу, где ей назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!