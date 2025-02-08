В Самаре под колеса авто угодила девочка, переходившая дорогу по "зебре"

В пятницу, 7 февраля, в 13:00 в Самаре в ДТП пострадала девочка, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

38-летний мужчина за рулем LADA Granta, двигался по ул. Ставропольской со стороны ул. 22-го Партсъезда в направлении ул. Александра Матросова. В пути следования, напротив дома № 47, он сбил 11-летнюю девочку.

Ребенок попал в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение.