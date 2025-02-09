На Московском шоссе столкнулись три машины Lada, есть пострадавшие

В субботу, 8 февраля, в 15:13 в Октябрьском районе Самары в ДТП столкнулись три автомобиля Lada - Vesta и две Granta. В результате аварии были госпитализированы два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

34-летний мужчина за рулем Lada Vesta двигался по Московскому шоссе в направлении ул. Аврора. При перестроении он не уступил дорогу черной Lada Granta под управлением 34-летнего мужчины, который двигался попутно. После столкновения черную "Гранту" отбросило на попутную Lada Granta белого цвета, за рулем которой находился 42-летний мужчина.

С места ДТП госпитализированы водитель белой "Гранты" и его пассажир — 42-летний водитель и его пассажир — 26-летняя девушка.