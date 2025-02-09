На Московском шоссе столкнулись три машины Lada, есть пострадавшие

В субботу, 8 февраля, в 15:13 в Октябрьском районе Самары в ДТП столкнулись три автомобиля Lada - Vesta и две Granta. В результате аварии были госпитализированы два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
34-летний мужчина за рулем Lada Vesta двигался по Московскому шоссе в направлении ул. Аврора. При перестроении он не уступил дорогу черной Lada Granta под управлением 34-летнего мужчины, который двигался попутно. После столкновения черную "Гранту" отбросило на попутную Lada Granta белого цвета, за рулем которой находился 42-летний мужчина.
С места ДТП госпитализированы водитель белой "Гранты" и его пассажир — 42-летний водитель и его пассажир — 26-летняя девушка.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!