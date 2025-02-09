В Сызранском районе на трассе М-5 столкнулись две фуры

В субботу, 8 февраля, в Сызранском районе в 10:00 на 883 км трассы М-5 столкнулись две фуры, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По данным сотрудников Госавтоинспекции 56-летний мужчина за рулем Dongfeng DFH 4180 в составе полуприцепа не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, и наехал на стоящий грузовик Scania R410 в составе полуприцепа под управлением 31-летнего водителя.
"С места ДТП госпитализирован пассажир большегруза Dongfeng — 62-летний мужчина, водителю назначено амбулаторное лечение", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!