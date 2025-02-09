В Сызранском районе на трассе М-5 столкнулись две фуры

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 8 февраля, в Сызранском районе в 10:00 на 883 км трассы М-5 столкнулись две фуры, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области