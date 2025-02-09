Два человека пострадали в ДТП на трассе под Самарой

В воскресенье, 9 февраля, в 4:30 на дороге Обход Самары в Волжском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Участником аварии стал 47-летний водитель Nissan Almera, ехавший со стороны с. Верхняя Подстепновка в направлении Самары. Между 8 и 9 километрами дороги он не убедился в безопасности разворота и столкнулся с попутной Toyota Camry под управлением 19-летней девушки.

Водителю Nissan и 44-летней пассажирке автомобиля Toyota назначено амбулаторное лечение.

На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСЧ 78 ПСО 46 противопожарной службы Самарской области. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.