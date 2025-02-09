Два человека пострадали в ДТП на трассе под Самарой

В воскресенье, 9 февраля, в 4:30 на дороге Обход Самары в Волжском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Участником аварии стал 47-летний водитель Nissan Almera, ехавший со стороны с. Верхняя Подстепновка в направлении Самары. Между 8 и 9 километрами дороги он не убедился в безопасности разворота и столкнулся с попутной Toyota Camry под управлением 19-летней девушки.
Водителю Nissan и 44-летней пассажирке автомобиля Toyota назначено амбулаторное лечение.
На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСЧ 78 ПСО 46 противопожарной службы Самарской области. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!