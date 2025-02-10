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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Объединяйте близких в билайне и получайте +50 ГБ за каждый новый номер ежемесячно

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн заботится о своих клиентах и их близких. Оператор запустил акцию, направленную на расширение возможностей тарифных планов и улучшение условий использования мобильной связи для всех членов семьи.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Теперь как текущие, так и новые клиенты оператора, добавляя близких к своему Тарифу UP до 30 марта, могут получать до 250 ГБ дополнительного мобильного интернета ежемесячно до конца года.

Алексей Карев, директор по продуктовому маркетингу:

"Есть вещи, которыми рациональнее и выгоднее пользоваться вместе. И в Тарифе UP билайна есть еще целых 5 мест для близких. Одним пакетом могут пользоваться сразу шесть человек! Как клиентоцентричная компания мы стремимся создавать лучшие предложения на рынке и поощряем выбор клиентов в пользу билайна. И теперь с каждым новым номером, выбирающим выгоду в билайне, вся "семья" становится "богаче" на 50 ГБ дополнительного интернета".

Как получить дополнительные гигабайты и пользоваться ими всей семьёй:

1. Подключиться к билайну и выбрать подходящий пакет — определите необходимое количество ГБ или минут для всей семьи.

2. Подключить близких к билайну. Вы можете приобрести новую SIM-карту или перенести номер от другого оператора.

3. Добавить близких к своему тарифу, чтобы делиться гигабайтами и минутами. Можно подключить до 5 новых номеров и за каждый получать 50 ГБ дополнительного интернета ежемесячно, что в сумме даёт до 250 ГБ.

Основной номер может гибко настраивать объем трафика и минут для каждого участника группы. Все близкие могут общаться внутри сети билайна без ограничений, не расходуя минуты на звонки друг другу.

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г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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