В ДТП в Самаре погиб водитель Geely

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В понедельник, 10 февраля, на Московском шоссе в Самаре у дома № 40 24-летний водитель Geely ATLAS выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW 525 и Lada Largus.

Фото: ГУ МВД по Самарской области