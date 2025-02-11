В Сызрани машина "скорой помощи" врезалась в "Ниву"

Во вторник, 11 февраля, в Сызрани произошло ДТП с участием автомобиля "скорой помощи". Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 17:30 50-летний водитель "скорой" ГАЗ в районе дома Nº79 по ул. Рабочей двигался с включенными проблесковыми маячками, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с "Нивой" под управлением 23-летнего парня.

В аварии пострадали два пассажира ГАЗа. Пациентов в автомобиле не было.