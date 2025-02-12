4G-связь от билайна заработала в 15 селах Самарской области

Билайн подключил к высокоскоростному мобильному интернету 15 малых населенных пунктов в 11 районах Самарской области.
4G-связь от оператора появилась в следующих селах и деревнях региона: Борский район — поселок имени Клары Цеткин; Волжский район — Культура, Рамушки; Кинельский район — ж/д_ст Тургеневка; Кинель-Черкасский район — Богородское; Клявлинский район — Петровка; Кошкинский район — Старая Кармала; Красноармейский район — Алексеевский, Колыбеловка; Красноярский район — Кривое Озеро, Светлый Ключ; Сергиевский район — Елшанка, Успенка; Челно-Вершинский район — Краснояриха; Шигонский район — Маза.
Это произошло благодаря участию билайна в федеральном проекте по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России. В проект включены села, поселки и деревни, население которых не превышает 500 человек.
Сегодня сельчане получили возможность комфортно пользоваться различными цифровыми сервисами на базе интернета оператора: общаться с близкими по видеосвязи и в мессенджерах, смотреть фильмы в высоком разрешении, работать в банковских приложениях и с Порталом госуслуг, совершать покупки на маркетплейсах и др.
Как отмечает оператор, мобильная связь в этих населенных пунктах развернута с применением новых технологий. Например, хорошее качество звука во время телефонных звонков достигается благодаря сервису VoLTE*.
"Развитие сети в удаленных селах и деревнях продолжает оставаться одним из приоритетных направлений нашей работы. Осенью 2023 года мы присоединились к программе УЦН, и за это время уже запустили скоростную 4G-сеть в 105 небольших селах и деревнях области. Сегодня их жители могут оценить все ее преимущества — от заказа необходимых лекарств через онлайн-аптеки до прохождения консультации у ведущих врачей по видеосвязи", — комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.
Напомним, для использования скоростного мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и сим-карта, выпущенная после 2016 года. Обменять сим-карту на поддерживающую стандарт 4G можно в любом салоне билайна.
* VoLTE — Voice over LTE — голос через LTE. Подробнее о технологии и смартфонах, которые ее поддерживают, читайте на beeline.ru.
Последние комментарии
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