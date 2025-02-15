В Сызрани столкнулись Nissan и Lada Granta, пострадала девушка

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В пятницу, 14 февраля, в Сызрани произошло ДТП с участием 84-летнего водителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области