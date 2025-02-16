Два большегруза столкнулись на трассе в Самарской области

В воскресенье, 16 февраля, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с двумя большегрузами. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО,ПБ и ЧС".
В 9:36 на 923 км трассы М-5 столкнулись грузовики Scania и DAF, перевозившие сок и щебень. В результате пострадал водитель Scania, его госпитализировали.
По данным ГУ МВД России по Самарской области, 44-летний водитель тягача DAF не выбрал безопасную скорость и врезался в во встречную Scania под управлением 39-летнего мужчины.
На месте происшествия работали спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!