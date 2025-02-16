Два большегруза столкнулись на трассе в Самарской области

В воскресенье, 16 февраля, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с двумя большегрузами. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО,ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В 9:36 на 923 км трассы М-5 столкнулись грузовики Scania и DAF, перевозившие сок и щебень. В результате пострадал водитель Scania, его госпитализировали.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, 44-летний водитель тягача DAF не выбрал безопасную скорость и врезался в во встречную Scania под управлением 39-летнего мужчины.

На месте происшествия работали спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области.