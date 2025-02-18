Подросток на мотоцикле попал в ДТП в Самарской области

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В понедельник, 17 февраля, в Сергиевском районе Самарской области в ДТП попал несовершеннолетний мотоциклист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области