Женщина и ребенок пострадали при столкновении двух легковушек и автобуса в Самаре

В понедельник, 17 февраля, в Самаре произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 11:15 62-летний водитель Toyota RAV4 двигался по ул. 3-я просека. В районе дома № 164а по ул. Ново-Садовой он не уступил дорогу и столкнулся с автобусом Fiat. От удара кроссовер отбросило на стоявший рядом ВАЗ-21104.

В аварии пострадали пассажиры отечественной легковушки — 38-летняя женщина и девятилетний мальчик. Их обоих госпитализировали.