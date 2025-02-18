Три легковушки столкнулись на трассе под Самарой

Во вторник, 18 февраля, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 7:50 на 1065 км трассы М-5 39-летняя женщина на Kio Rio двигалась в сторону Уфы. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen Polo под управлением 48-летнего мужчины, а также с Lada Granta под управлением 33-летнего мужчины.

В аварии пострадал водитель Lada. Его госпитализировали с травмой головы.