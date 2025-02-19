Один человек погиб и один пострадал в ДТП под Сызранью

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В среду, 19 февраля, в 7:35 на 11-м километре дороги "Урал- Сызрань 1" в Сызранском районе столкнулись Renault Sandero и Volkswagen Polo. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области