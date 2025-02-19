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Beeline cloud расширяет образовательные возможности в сфере облачных технологий

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Академия вАЙТИ, образовательная платформа beeline cloud, продолжает динамично развиваться, предоставляя ИТ-специалистам доступ к современным курсам по облачным технологиям. За два года проект стал значимой образовательной инициативой на российском рынке, объединив тысячи участников и сформировав активное профессиональное сообщество.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

С момента запуска Академия вАЙТИ зарегистрировала 8,5 тысяч слушателей. В обучении участвуют 25 спикеров, среди которых сотрудники beeline cloud и ведущие эксперты отрасли. На сегодняшний день в рамках проекта доступно 7 курсов, охватывающих ключевые направления облачных технологий, включая DevOps, безопасность, управление данными и виртуализацию. Учебные программы построены вокруг 14 ключевых облачных сервисов beeline cloud.

В 2024 году Академия запустила четыре новых курса, которые привлекли более 3,7 тысяч студентов. Программы обучения включают доступ к практическим лабораториям, позволяя участникам отрабатывать полученные знания на реальных кейсах. Важной частью образовательного процесса остается поддержка слушателей: преподаватели отвечают на вопросы и помогают студентам на всех этапах прохождения курсов.

В ближайшие два года Академия вАЙТИ сосредоточится на расширении образовательных возможностей. Планируется запуск новых курсов, которые позволят участникам глубже погружаться в работу с продуктами beeline cloud. Разрабатывается собственная программа сертификации, которая поможет специалистам подтвердить свою квалификацию и повысить конкурентоспособность на рынке. Кроме того, будет усилена работа по SEO-оптимизации сайта и масштабированы маркетинговые кампании для привлечения новой аудитории.

Академия вАЙТИ остается одним из ключевых образовательных проектов beeline cloud, способствуя повышению облачной грамотности ИТ-специалистов и поддерживая их профессиональное развитие в стремительно меняющейся цифровой среде.

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Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

на Железнодорожный вокзал
на ЦАВ/до Ташкентской по Московскому шоссе
в Кошелев-проект
в Волгарь
в Южный город
по Ново-Садовой
не нужно нам метро
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