В селе Самарской области грузовик наехал на газовую арку

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Вечером 20 февраля в пос. Заливной Богатовского района Самарской области произошло ДТП с грузовиком. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"