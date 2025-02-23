В районе "Самара Арены" столкнулись Toyota и Honda, два человека пострадали

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В субботу, 22 февраля, в районе стадиона "Самара Арены" произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области