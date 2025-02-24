Тягач и три легковушки столкнулись на ул. Демократической в Самаре

В воскресенье, 23 февраля, в Самаре произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 16:20 31-летний водитель тягача Sitrak двигался по ул. Демократической в направлении ул. Георгия Димитрова. В районе дома № 30 он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди Geely Monjaro под управлением 43-летнего мужчины. От удара внедорожник отбросило на стоявший впереди Volkswagen Polo, а тот — на Tiguan.

В аварии пострадали два пассажира Geely: 38-летняя женщина и 50-летний мужчина.