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Пользователи посетили ИИ-поиск в книгах билайн почти 1 млн раз

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рекомендательную систему на основе искусственного интеллекта (ИИ) в книгах билайн за два месяца посетили почти 1 млн раз. Это бесплатный и удобный инструмент, полностью меняющий подход к выбору литературы.

Фото: предоставлено ПАО "ВымпелКом"

По данным книг билайн, проблему с выбором литературы испытывает около 54% пользователей всех сервисов. Часто это приводит к неудачным сценариям обращения к сервису и читательскому голоду в связи с тем, что книг много, а читать "нечего". ИИ-поиск в книгах билайн направлен на решение такой проблемы.

Уникальная нейросетевая модель для поиска литературы стала доступна в книгах билайн в конце 2024 года. За это время система предложила десятки тысяч вариантов в зависимости от запросов читателей.

Самыми популярными жанрами в ИИ-поиске книг билайна стали детективы и фэнтези. Чаще всего в этих категориях искали произведения по следующим запросам: "исторический детектив", "современный детектив", "английский детектив" и "фэнтези любовь", "фантастика космос", а также "истории про перемещения во времени". Помимо этого, популярнее других жанров оказались любовные романы и классическая литература. А среди самых нетривиальных запросов: "хочу почитать книгу, чтобы выпендриваться перед ровесниками, что я умная" и "очень интересная книга, чтобы я был умным, и не занудливая".

Руководитель сервиса книги билайн Наталья Каменских:

"Мы первыми реализовали подобную на рынке книжных сервисов. Главная особенность такого поиска — возможность искать книги не только по автору или названию, а по множеству других параметров: от атмосферы до сюжета или похожести на отдельные произведения. Наша модель продолжает обучаться, и с каждым новым запросом реальных пользователей ИИ-поиск в книгах билайна становится совершеннее и точнее, а тысячи читателей могут лучше находить, что почитать".

Воспользоваться ИИ-поиском могут клиенты любых операторов связи. Сделать это можно теперь не только на сайте и в приложении книги билайн, но и в Telegram. Достаточно запустить бот @beelinebooks_ai_bot и ввести запрос. Кратко напишите, о чём хотите почитать, и система подберёт для вас лучший вариант.

Рекомендательная система в книги билайн разработана на основе GigaChat от Сбера и впервые реализована на рынке цифровых книг. В разработке решения помогали специалисты компании red_mad_robot.

Ищите книги по-новому вместе с книги билайн!

Реклама ПАО "ВымпелКом". Сервис может быть платным. Поиск осуществляется по специальным алгоритмам. Подробнее: beeline.ru.

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