Три человека пострадали в ДТП на трассе в Самарской области

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В воскресенье, 23 февраля, произошло ДТП на трассе Самара — Бугуруслан. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"