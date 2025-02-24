На Волжском проспекте столкнулись Lada Vesta и Changan, есть пострадавший

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В понедельник, 24 февраля, на Волжском проспекте в Самаре столкнулись автомобили Lada Vesta и Changan, сообщает ГУ МВД по самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области