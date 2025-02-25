Под Самарой водитель Skoda врезался в фуру

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В понедельник, 24 февраля, в Кинельском районе Самарской области произошло ДТП с фурой и легковушкой. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области