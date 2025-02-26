Человек пострадал в ДТП на трассе под Самарой

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Во вторник, 25 февраля, в 19:10 на восьмом километре дороги "Самара-Волгоград-Осинки-Безенчук" в Безенчукском районе столкнулись Lada Kalina и Isuzu, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области