Пожилая тольяттинка попала под колеса авто, переходя дорогу на "красный"

Во вторник, 25 февраля, в Тольятти под колесами Mitsubishi Lancer пострадала 66-летняя пенсионерка, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 13:44 в Автозаводском районе. 39-летний водитель Mitsubishi Lancer двигался по ул. Свердлова в направлении ул. Ворошилова. В пути он сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на "красный". Пешеход госпитализирована.