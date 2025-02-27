В Самаре водитель Mercedes повредил три машины на Московском шоссе и скрылся

Во вторник, 25 февраля, в Самаре произошло ДТП с несколькими автомобилями. При этом один из участников аварии скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 20:30 водитель Mercedes на пересечении Московское шоссе и ул. 22 Партсъезда не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Lada Granta, Lada Kalina и ВАЗ-2114. Затем иномарка уехала. Пострадавших нет.
Правоохранители просят очевидцев происшествия и людей, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 102, 89198071949.
Полицейские напоминают, что участник ДТП должен принять все меры для оказания помощи пострадавшим и сообщить о случившемся в полицию. За оставление места ДТП предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!