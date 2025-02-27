В Самаре водитель Mercedes повредил три машины на Московском шоссе и скрылся

Во вторник, 25 февраля, в Самаре произошло ДТП с несколькими автомобилями. При этом один из участников аварии скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 20:30 водитель Mercedes на пересечении Московское шоссе и ул. 22 Партсъезда не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Lada Granta, Lada Kalina и ВАЗ-2114. Затем иномарка уехала. Пострадавших нет.

Правоохранители просят очевидцев происшествия и людей, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 102, 89198071949.

Полицейские напоминают, что участник ДТП должен принять все меры для оказания помощи пострадавшим и сообщить о случившемся в полицию. За оставление места ДТП предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.