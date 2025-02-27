Под Самарой легковушка опрокинулась в кювет, водителя госпитализировали

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В четверг, 27 февраля, в 16:32 на 53-м километре дороги Осинки-Приволжье в Приволжском районе столкнулись Lada Granta и УАЗ "Патриот", передает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС