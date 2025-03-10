"Довели до больницы": жительница Самары подала в суд на ТСЖ из-за шумного насоса

Интересное решение вынес суд Кировского района Самары. Согласно опубликованным на сайте суда материалам, истец по фамилии Попова подала иск к ТСЖ "Олимпия Парк" об устранении недостатков в работе системы насосного оборудования.

Женщина рассказала, что является собственницей квартиры. По ее словам, круглосуточно (особенно по ночам) в квартире слышен гул от насосов горячей и холодной воды, а также от насосов на подачу отопления, которые установлены в индивидуальном тепловом пункте в подъезде. Из-за этого полноценно отдыхать по ночам было невозможно. Собственники подавали обращения в ТСЖ (в том числе — коллективное), но они были проигнорированы.

"Также письмом от 08.10.2023 года истец обращалась к членам правления ТСЖ "Олимпия Парк" с просьбой вынести данную проблему на заседание членов правления и под протокол рассмотреть вопрос и принять решение по существующей проблеме. Обращение осталось проигнорировано. 09.10.2023 года истец обратилась в Управление Роспотребнадзора по Самарской области с просьбой провести замеры шума, (гула) в дневное и ночное время, производимого насосным оборудованием. Управлением Роспотребнадзора по Самарской области от 16.10.2023 года в адрес ТСЖ "Олимпия Парк" направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, вынесенное уполномоченным надзорным органом", — указано в материалах суда со ссылкой на данные иска.

Обращения жители направляли также в Госжилинспекцию и прокуратуру. По итогу их рассмотрений ТСЖ "Олимпия Парк" привлечено к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений).

"Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что в бездействии ТСЖ "Олимпия Парк" содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ. Данных о том, что ТСЖ "Олимпия Парк" предприняло все возможные меры для выполнения требований для соблюдения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, суду не представлено", — сообщается в опубликованном судом материале со ссылкой на иск.

Далее, по словам автора иска, женщина заключала договор с экспертным центром для измерения уровня шума. Последний, как выяснилось, не соответствует требованию СанПиН. После еще ряда жалоб в разные инстанции, по словам женщины, чуда не произошло — насос шумел.

"Влияние шума сказывается на функциях эндокринной и иммунной систем организма, в частности это может проявляться в виде снижения иммунитета к инфекционным болезням; снижения иммунитета, направленного против развития опухолевых процессов; появления благоприятных условий для возникновения и развития аллергических и аутоиммунных процессов. Возникновение у истца заболевания именно с момента проживания в квартире и, как следствие, перенесенная сложнейшая операция в мае 2024 г. в ГБЗУ "Самарский областной клинический онкологический диспансер", напрямую связано с непрерывным шумом в ее квартире, в жилой комнате, где она не может полноценно отдыхать в ночное время, находясь под воздействием непрерывного гула", — сообщается на сайте суда со ссылкой на позицию истца.

Женщина также возмутилась, что услуги она оплачивает в полном объеме, а вот их качество не устраивает. Она попросила служителей Фемиды обязать ТСЖ привести в порядок насос, провести перерасчет по коммунальным платежам, взыскать компенсацию в 300 тысяч рублей и компенсировать судебные расходы. Ответчик в суд на заседание не явился.

В итоге суд вынес заочное решение: возложить на ТСЖ обязанность устранить нарушения в работе насосного оборудования, взыскать в пользу Поповой компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей, штраф в 25 тысяч рублей плюс судебные расходы. Кроме того, ТСЖ обязали сделать перерасчет за текущий ремонт и содержание жилья относительно платежей истца. Впрочем, согласно пометке на сайте суда, недавно заочное решение было отменено.