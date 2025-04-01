В Самаре МАЗ наехал на легковушку, пострадал один человек

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 31 марта, в Красноглинском районе Самары в 8:30 40-летний водитель МАЗ напротив дома 45 по ул. Мира наехал на впередиидущую Lada Vesta.

Фото: ГУ МВД по Самарской области