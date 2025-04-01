Самокатчик сбил женщину в центре Самары и скрылся

В Самаре полицейские разыскивают водителя самоката, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
31 марта, в 8:50, водитель черного самоката на тротуаре возле дома № 157 по ул. Куйбышева сбил 65-летнюю женщину. В результате пострадавшую госпитализировали с травмами.
Приметы скрывшего самокатчика: мужчина, на вид 16-18 лет, рост 175-180 см, был одет в черную куртку и темные штаны.
Очевидцев происшествия и тех, кто обладающих что-либо знает о личности и местонахождении водителя, правоохранители просят сообщить информацию по телефонам: 8(846)921-78-50, 89272000052, 102.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!