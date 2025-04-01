Самокатчик сбил женщину в центре Самары и скрылся

В Самаре полицейские разыскивают водителя самоката, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

31 марта, в 8:50, водитель черного самоката на тротуаре возле дома № 157 по ул. Куйбышева сбил 65-летнюю женщину. В результате пострадавшую госпитализировали с травмами.

Приметы скрывшего самокатчика: мужчина, на вид 16-18 лет, рост 175-180 см, был одет в черную куртку и темные штаны.

Очевидцев происшествия и тех, кто обладающих что-либо знает о личности и местонахождении водителя, правоохранители просят сообщить информацию по телефонам: 8(846)921-78-50, 89272000052, 102.