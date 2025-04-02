В Самаре госпитализирован велосипедист, которого сбила иномарка

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 1 апреля, в 14:35 на пр. Кирова на въезде во двор дома № 40 водитель легковой Daewoo не уступил дорогу и допустил наезд на 34-летнего велосипедиста.

Фото: ГУ МВД по Самарской области