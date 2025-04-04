В Самаре женщина попала под колеса такси

В четверг, 3 апреля, в 22:05 в Красноглинском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадала пешеход. Женщину госпитализировали, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГУ МВД, 32-летний мужчина за рулем Kia Rio ехал по ул. Сергея Лазо в направлении Волжского шоссе. Напротив дома № 25 по ул. Сергея Лазо он наехал на 44-летнюю женщину. Пешехода госпитализировали с места ДТП.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что женщину сбила машина такси. Официальных уточнений не поступало.