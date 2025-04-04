Женщина на иномарке сбила мотоциклиста в Самаре

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В пятницу, 4 апреля, около 7:45 на ул. Братьев Коростелевых у дома 68 женщина на Hyundai Solaris не уступила дорогу мотоциклу RACER.

Фото: ГУ МВД по Самарской области