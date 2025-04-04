В Самаре пешеход попала на переходе под колеса иномарки

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В четверг, 3 апреля, в Красноглинском районе Самары в 22:05 мужчина на Kio Rio у дома 25 по ул. Сергея Лазо допустил наезд на 44-летнию женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: ГУ МВД по Самарской области