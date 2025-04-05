В Самаре 9-летнего пешехода сбила машина

В пятницу, 4 апреля, в 13:30 Октябрьском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал 9-летний ребенок, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В Госавтоинспекции уточнили, что 44-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser двигалась по ул. Ерошевского. При повороте налево на ул. Скляренко она сбила 9-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома № 20. Ребенку оказана разовая медицинская помощь.