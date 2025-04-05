В ДТП на М-5 пострадала 10-летняя девочка

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В пятницу, 4 апреля, в 15:10 на трассе М-5 в Сызранском районе Самарской области столкнулись Datsun On-Do и Mazda CX8, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области