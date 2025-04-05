В Отрадном после автомобильной аварии госпитализировали пожилого мужчину

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В пятницу, 4 апреля, в 15:52 в Отрадном столкнулись Toyota Avensis и Kia Rio, в результате чего пострадал 68-летний водитель Kia, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области