Несколько автомобилей и мотоцикл столкнулись на пр. Кирова в Самаре

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В субботу, 5 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области