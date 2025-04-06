Несколько автомобилей и мотоцикл столкнулись на пр. Кирова в Самаре

В субботу, 5 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 18:36 25-летняя женщина ехала на Lada Granta по ул. Мирной. Поворачивая на пр. Кирова, она столкнулась с отечественной легковушкой под управлением 35-летнего мужчины. Затем автомобиль также столкнулся с ВАЗ-21124, DAF, мотоциклом Triumph, Chery Tiggo и Toyota RAV4.
В аварии пострадал 34-летний водитель мотоцикла. Его госпитализировали.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!