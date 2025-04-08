На трассе "Обход Тольятти" водитель микроавтобуса насмерть сбил лося, а спустя мгновение на этом же месте перевернулась иномарка

В понедельник, 7 апреля, в 22:05 в Шигонском районе произошло на 43 км автодороги "Обход г. Тольятти" 45-летний водитель на Volkswagen Caravelle, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на лося.
Животное скончалось на месте ДТП, а водитель госпитализирован в реанимационное отделение.
18-летний водитель на Nissan X-TRAIL также не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, и совершил наезд на мертвое животное. Молодой автомобилист потерял управление и совершил наезд на стоящие Kio Rio и Volkswagen. После Nissan опрокинулся на крышу.
На месте происшествия помощь оказана трем пассажирам перевернувшегося автомобиля - 38, 37 и 30 лет.
Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!