На трассе "Обход Тольятти" водитель микроавтобуса насмерть сбил лося, а спустя мгновение на этом же месте перевернулась иномарка

В понедельник, 7 апреля, в 22:05 в Шигонском районе произошло на 43 км автодороги "Обход г. Тольятти" 45-летний водитель на Volkswagen Caravelle, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на лося.

Животное скончалось на месте ДТП, а водитель госпитализирован в реанимационное отделение.

18-летний водитель на Nissan X-TRAIL также не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, и совершил наезд на мертвое животное. Молодой автомобилист потерял управление и совершил наезд на стоящие Kio Rio и Volkswagen. После Nissan опрокинулся на крышу.

На месте происшествия помощь оказана трем пассажирам перевернувшегося автомобиля - 38, 37 и 30 лет.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.