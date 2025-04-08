Три человека пострадали при столкновении Hyundai и большегруза в Самарской области

Во вторник, 8 апреля, в Нефтегорском районе Самарской области произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Авария произошла в 18:07 в районе стелы на въезде в Нефтегорск. По данным регионального ГУ МВД, на 97 км подъездной дороги к Оренбургу 40-летний водитель грузовика DAF, поворачивая налево, не уступил дорогу и столкнулся с Hyundai Tucson под управлением 43-летней женщины.

В результате пострадали автомобилистка и две ее пассажирки. Всех их госпитализировали.

На месте происшествия работали пожарные-спасатели ПСО № 36 противопожарной службы Самарской области.