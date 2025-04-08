Три человека пострадали при столкновении Hyundai и большегруза в Самарской области

Во вторник, 8 апреля, в Нефтегорском районе Самарской области произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.
Авария произошла в 18:07 в районе стелы на въезде в Нефтегорск. По данным регионального ГУ МВД, на 97 км подъездной дороги к Оренбургу 40-летний водитель грузовика DAF, поворачивая налево, не уступил дорогу и столкнулся с Hyundai Tucson под управлением 43-летней женщины.
В результате пострадали автомобилистка и две ее пассажирки. Всех их госпитализировали.
На месте происшествия работали пожарные-спасатели ПСО № 36 противопожарной службы Самарской области.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!