В Самаре автомобилистка сбила подростка на электросамокате

Во вторник, 8 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием электросамоката. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 13:00 59-летняя женщина ехала на Kia Picanto по двору со стороны ул. Аминева в направлении пр. Кирова и сбила 17-летнего парня, который двигался по тротуару.

Молодой человек пострадал, но госпитализация не потребовалась.