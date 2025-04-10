В Алексеевском районе Niva опрокинулась в кювет, пострадали три человека

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В среду, 9 апреля, в 12:45 на 9 км + 400 м дороги "Самара Оренбург — Алексеевка" Алексеевского района 25-летний водитель Chevrolet Niva без прав опрокинулся в кювет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области