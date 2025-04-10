В Самаре госпитализировали женщину, сбитую на пешеходном переходе

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В среду, 9 апреля, в Красноглинском районе Самары в 13:00 39-летний водитель Nissan Maxima, двигаясь по 2-му кварталу пос. Мехзавод, при повороте на Московское шоссе сбил 45-летнюю женщину, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области