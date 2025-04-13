В Ставропольском районе мужчина на мотоцикле врезался в бетонный блок и перевернулся

В субботу, 12 апреля, в Ставропольском районе в ДТП попал водитель незарегистрированного мотоцикла Motoland, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

37-летний тольяттинец, не имеющий права управлять подобным транспортным средством, двигался без средств мотозащиты со стороны а/д "М-5 "Урал" в направлении а/д "Поволжское шоссе". В пути он не справился с рулевым управлением, съехал на левую обочину, врезался в бетонный блок и опрокинулся в кювет.

После ДТП мотоциклист с травмами ноги госпитализирован.