Житель Самарской области не смог совладать с квадроциклом и отправился в больницу

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В воскресенье, 13 апреля, в Отрадном произошло ДТП с участием квадроцикла. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области